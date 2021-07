Sport, incontri letterari, mercatini, esposizioni d'arte: una domenica ricolma di eventi in provincia - IVG.it

L’11 luglio 1893 il giapponese Mikimoto Kōkichi ottenne la prima perla coltivata. Oggi noi stessi infaticabili “coltivatori” del fine settimana possiamo ottenere le nostre “perle”, ovverosia le decine e decine di eventi di cui il nostro fruttifero territorio ci fa dono nella seconda domenica di questo soleggiato ma temperato luglio. Dalle salutari attività motorie a metà strada fra mare e colline alle avventure di semisconociuti campioni del passato, dalle raffinate “cose di una volta” agli ammirevoli capolavori contemporanei la nostra giornata sarà davvero ricolma di cose da fare.

A Pietra Ligure torna la Chicchiricchì Run, il consueto allenamento di gruppo dell’associazione sportiva RunRivieraRun senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche. Gli iscritti partiranno dall’ex piazza Magazzini 2000 e percorreranno un tracciato di circa 8 km per i corridori e 6 km per i camminatori. L’iniziativa è aperta a tutti, grandi e piccoli, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattinata all’insegna dello sport.

A Quiliano Simona Baldelli presenterà il suo romanzo “Alfonsina e la strada”, la storia e le avventure della ciclista che per prima sfidò il maschilismo sportivo partecipando come unica donna al Giro d’Italia del 1924. In quell’anno il Giro rischiava di non partire: gli organizzatori non erano in grado di far fronte alle richieste economiche delle squadre ed esse risposero con una diserzione in massa. Occorreva qualcosa di eclatante e si decise di accogliere la richiesta di una donna che insisteva da tempo per partecipare. Si trattava di Alfonsina Strada: il romanzo racconta la sua storia.

Per l’intera giornata sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini Bestoso di Loano torna il mercatino “Antichità e Collezionismo”, organizzato dall’associazione culturale ricreativa E20 Free con il patrocinio del Comune. Da anni la fiera attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte. Come ogni seconda domenica del mese decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità, “cose della nonna”, oggetti da collezione e di modernariato.

A Varazze si conclude la mostra personale del pittore cogoletese Mario Ghiglione. L’artista ligure ha iniziato la sua attività nel 1977 e dal 1979 partecipa ad esposizioni collettive, gare estemporanee e concorsi ottenendo consensi di pubblico e critica. È autore di opere fruenti di cromie composite, dalle tonalità soffuse, con accentuanti morbidi effetti chiaroscurali veramente accattivanti. Se oggi è un pittore conosciuto e apprezzato è anche perché ha ragionato quotidianamente, con la libertà dell’autodidatta, sull’eredità dei grandi maestri del passato, la qualità dei toni, la fragilità degli impasti cromatici, il controllo delle stesure.