Spiagge libere comunali a Celle: steward e bagnini per luglio e agosto - IVG.it

Celle Ligure. Via al servizio di regolamentazione degli accessi nelle spiagge libere comunali per i mesi di luglio e agosto. Ne dà notizia il vicesindaco Giovanni Siri. “Ci saranno tre operatori di una ditta specializzata: due per la spiaggia libera adiacente ai bagni Sole, ed uno per la spiaggia libera dall’ex Colonia Milanese”.

Gli steward osserveranno questo orario: dalle 8:00 alle 19:00 dal venerdì alla domenica per tutto il mese di luglio e agosto. Nelle due settimane a cavallo di Ferragosto saranno presenti tutti i giorni.

“Per la spiaggia libera vicino ai bagni Sole, ai Piani – continua Siri – per quest’anno è previsto anche un bagnino di salvataggio, per tutto luglio fino alla fine di agosto con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Durante la pausa – aggiunge – sarà issata la bandiera rossa per avvertire i bagnanti che non ci sarà, in quelle ore, servizio di sorveglianza”.