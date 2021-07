Spiagge, Bolla (Base Balneare): "Bene la richiesta di diminuire lo spazio tra ombrelloni" - IVG.it

Liguria. “Leggo con piacere i comunicati di oggi circa la richiesta di riduzione delle distanze tra le postazioni in spiaggia da 10 metri a 9 metri. Sono contenta che entrambi i presidenti abbiano richiesto questa diminuzione, evidenziando finalmente la grande importanza del settore balneare per le vacanze degli italiani e per la categoria degli albergatori”. Lo afferma, in una nota, il presidente de “La Base Balneare” Bettina Bolla.

“È vero – tiene a precisare la Bolla – a causa delle distanze aumentate tra ombrellone e ombrellone, molte strutture stanno registrando prima del tempo il sold out con conseguenti disdette delle prenotazioni anche negli hotel. Ma questo non avviene solo per il mese di agosto, ma anche nei fine settimana, colpendo duramente anche i giornalieri che ci scelgono ed eroicamente decidono di scendere in Liguria. Fare ore e ore di coda per poi non trovare posto servirà ad allontanare sempre di più i turisti dalla nostra regione quando ripartiranno i viaggi all’estero”.

“Bisogna anche pensare alla conformazione della nostra regione e pensare che molti stabilimenti (spesso di piccolissime dimensioni) sono in ginocchio per l’osservazione dei 10 metri quadrati a postazione e questo appello, anche se tardivo è comunque apprezzato, soprattutto perché si vedono assembramenti ovunque, e le distanze al chiuso sono di un metro mentre per noi all’aperto rimangono tre metri tra ombrellone e ombrellone” conclude.