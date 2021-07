Spettacoli teatrali e di danza, buona cucina, tornei sportivi: una "megagalattica" domenica di eventi in provincia - IVG.it

Savona. “Al primo d’agosto le anitre si mettono arrosto”, recita uno dei nostri consueti adagi toscani. “L’è” vero che in estate si debba mangiar meglio: magari non proprio l’anatra, val bene anche la nostra gustosissima e tipica cucina ligure. La buona tavola sarà di certo al centro del menù di eventi di questa domenica in provincia, insieme ad imperdibili ed emozionanti pièce teatrali e di danza contemporanea e avvincenti competizioni sportive.

Ad Albenga sarà “Una serata pazzesca”: Tullio Solenghi leggerà Paolo Villaggio. Paolo Villaggio è stato infatti prima di tutto un autore: nel 2011 “Fantozzi” è stato scelto dal Ministero della Cultura tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dell’Italia. Espressioni come “megagalattico”, “poltrona in pelle umana”, “nuvola degli impiegati”, “salivazione azzerata” o “lingua felpata”, aggettivi come “mostruoso”, “pazzesco” o “agghiacciante” e inesattezze verbali come “venghi”, “vadi” o “dichi” sono entrati nel lessico italiano grazie a Villaggio. Solenghi ci restituirà la sua genialità e inventiva.

A Finale Ligure il Balletto Teatro di Torino rappresenterà in prima regionale lo spettacolo di danza contemporanea “I divoratori” con le musiche originali per chitarra e sintetizzatori elettronici di Riccardo Tesio, storico chitarrista dei Marlene Kuntz. Noi abitanti della terra viviamo, consumiamo e siamo consumati, logoriamo e siamo logorati da confini fisici e mentali che limitano il nostro spazio mentale e fisico in un sistema che ci fagocita meccanicamente. Le anime divorate e divoranti prendono forma nei corpi dei danzatori del BTT attraverso una drammaturgia istintiva che si rivela racconto aperto di un mondo in bilico tra passato, presente e futuro.

Le rovine del Castello di Cosseria ospiteranno il “Dance is Not a Crime Festival 2021”: musica, performance teatrali e pittoriche, stand artigianali food & beer e tanto divertimento. Un’occasione unica in un contesto inusuale e sorprendente! Sarà anche possibile richiedere il proprio spazio tenda. L’evento è a numero chiuso e gli ingressi sono contingentati: le presenze contemporanee saranno massimo 200.

Garlenda sarà sede del torneo di tennis tavolo organizzato dalla Pro Loco per non tesserati maschi e femmine. La manifestazione ospiterà atleti under 14 nati fino al 2007 e over 14 anni. Le gare si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 con fase iniziale a gironi da 4 atleti e prosecuzione dei primi 2 classificati con tabellone ad eliminazione diretta, invece la finale sarà disputata al meglio dei 3 set su 5. Verranno premiati i primi 4 atleti per categoria e consegnati gadget a tutti i partecipanti.

Bardineto ospita invece la tredicesima edizione di “Bardiwest” e la dodicesima del Raduno dei Cavalli. Verranno effettuate dimostrazioni di pole-barrels e per i più piccoli sarà possibile fare il “battesimo della sella”. Inoltre saranno attive le cucine della Nuova Pro Loco in collaborazione con il locale Gruppo Alpini e saranno presenti stand espositivi del settore.