Spettacoli, concerti, fiere, gare sportive: una sgargiante domenica di eventi in provincia - IVG.it

Il 18 luglio 1898 i coniugi Maria Salomea Skłodowska e Pierre Curie annunciarono la scoperta di un nuovo elemento, il polonio, oggi applicato su speciali spazzole per eliminare la polvere sui negativi fotografici. Scientificamente la coincidenza temporale funge da incentivo al progresso dell’umanità, nello specifico della ricerca sulle cure della tanto pericolosa quanto letale pandemia dei nostri tempi. Oziosamente serve da ispirazione a noi “fuggitivi” del fine settimana per distrarci dalle incombenze quotidiane con gli sgargianti eventi di questa domenica di metà luglio in provincia.

Con il consueto entusiasmo i Fieui di Caruggi consegneranno ad Albenga la Fionda di Legno ad Antonio Albanese per “aver saputo denunciare attraverso i suoi personaggi la deriva di un’Italia che sembra avere perso i suoi tratti fondamentali: la solidarietà, l’altruismo, la condivisione, l’etica del lavoro e dell’impegno politico”. I biglietti sono esauriti ma non è escluso si possa incontrare il famoso attore tra le vie della Città delle Torri. Nella stessa serata verrà consegnata anche la Fionda di Legno 2021, anche se i Fieui intendono mantenere segreto il nome del vincitore.

A Ceriale il trio Moto Perpetuo allieterà il secondo concerto all’alba della rassegna di classica “Momenti Musicali”. Loredana Cardona al flauto, Giulio Glavina al violoncello e Gianluca Campi alla fisarmonica si esibiranno con brani di L. Tenco, A. C. Vinicius, N. Paganini, F. Borne, K. Jenkins, E. Jenkinson, C. Velasquez, C. Almaran, R. A. Toang, A. Piazzolla e Louiguy. L’evento è organizzato da Eccoci Eventi e dall’Assessorato comunale alle Manifestazioni con la direzione artistica della stessa Cardona.

Alla Marina di Loano fa tappa “La Belle Vie Tour”, lo show firmato da Le Cirque World’s Top Performers con artisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal mondo del circo contemporaneo mondiale. Alle arti circensi lo spettacolo unisce cabaret, musica, danza e offre al pubblico un “prima” e un “dopo” show grazie alla musica che accompagnerà l’evento con un music design dedicato. “La bellezza delle performance di questi artisti di livello internazionale e dei quali fanno parte anche la cantante e trapezista australiana Elli Huber e la multitalentuosa Purplegiù di Las Vegas sono ispirate dalla tradizione del cabaret”, sottolinea il direttore artistico Onofrio Colucci.

A Finale Ligure gli appassionati, i collezionisti e gli amanti della buona musica potranno riscoprire la magia del vinile, dei mix, dei cd, dei dvd e dei più diversi gadget alla 10ma Fiera del Disco. Troveremo espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko e specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Avremo l’occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

La Croce Bianca di Altare annuncia con soddisfazione il ritorno della sua storica e amata manifestazione sportiva estiva: il 6° Trail del Burot e il 39° Giro del Burot. Il Trail del Burot è una gara competitiva su una distanza di 23 km e con 1.100 metri di dislivello positivo, invece il Giro del Burot è una corsa non competitiva, adatta anche ai camminatori a passo libero, con un tracciato di 11 km e 500 metri di dislivello positivo. Sono previsti premi per i primi tre classificati nelle categorie maschile e femminile di entrambe le corse.