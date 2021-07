Speranza, Pierpaolo Calcagno è il nuovo responsabile del settore giovanile rossoverde - IVG.it

La novità principale in casa Speranza è legata alla prima squadra e al settore giovanile in contemporanea. L’allenatore Pierpaolo Calcagno lascia la guida della formazione impegnata in Prima Categoria per assumere il ruolo di responsabile del settore giovanile. Il direttore sportivo, invece, sarà Mauro Rosa.

“Dopo otto stagioni sul campo – racconta Calcagno – ho pensato fosse il momento giusto per cambiare ruolo. Il lavoro da fare è tanto e le difficoltà dettate dalla pandemia non hanno aiutato, in particolare per chi ha rispettato tutte le restrizioni non è stato facile mantenere vivi i rapporti con il settore giovanile. Stiamo provvedendo a una riorganizzazione societaria, che ha come primo obiettivo mettere a disposizione dei ragazzi allenatori preparati e inserire figure come laureati in scienze motorie che possano alzare il livello qualitativo della nostra proposta“.

Tra le altre notizie, l’imminente annuncio del nuovo tecnico della prima squadra. Cambia la guida tecnica ma non la filosofia della società. La rosa verrà allestita puntando sui giovani e senza voli pindarici. Una strategia che ha pagato negli ultimi due spezzoni dei campionati falcidiati dalla pandemia. La società ha inoltre intrapreso una collaborazione a tutto tondo con il Vado e sta per chiudere un accordo con uno sponsor tecnico spagnolo che desidera entrare nel mercato ligure. “Non siamo soliti fare troppi proclami, ci stiamo muovendo pian piano, partendo anche dalle piccole cose come ad esempio il lancio della pagina Instagram della società”, conclude Calcagno.