Spento il semaforo del cantiere Santa Brigida a Celle. Il sindaco Mordeglia: “Momento storico” - IVG.it

Celle ligure. Le diciotto e cinquantacinque. Il rosso che abbaglia severo cede il passo al giallo che lampeggia. Parola fine, e per un po’, alle code al semaforo del Santa Brigida. Stop: da poco è tornato il doppio senso di marcia. Ventitré luglio doveva essere e ventitré luglio è stato, anche se la giornata del ripristino è stata lunga e faticosa.

Terminato il consolidamento delle case del centro storico si è fatta largo la macchina per asfaltare il tratto di Aurelia. Grande, ancora di più in questa giornata di caldo tremendo che IVG.it ha seguito fin dall’alba. Poi i new jersey sono stati spostati verso i palazzi e via con l’asfalto.

Soddisfazione del sindaco Caterina Mordeglia. Mesi di contatti, trattative, pressing. Gioia degli automobilisti che hanno saputo aspettare. C’è un motociclista che ci saluta. Rispondiamo. Sì perché a Celle stasera sono tutti contenti. Il semaforo è stato spento.

“Un momento storico” esulta Caterina Mordeglia. L’abbiamo vista col telefono in mano per scattare la prima foto e dire “ lo hanno spento”. Sorride. Lui lampeggia e presto sarà coperto. Non se ne andrà dal suo posto da direttore inflessibile di un’immensa orchestra di clacson e motori accesi.

A settembre ripartiranno i lavori per l’adeguamento idraulico della parte terminale del rio Santa Brigida. Ma ora meglio non pensarci.