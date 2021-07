Sorpresa Fieui di caruggi: ad Antonio Albanese la Fionda 2020, ma ci sarà anche il vincitore 2021 - IVG.it

Ad Albanese la Fionda 2020? A chi la Fionda 2021? Domenica 18 luglio alle ore 21 ad Albenga in piazza Tortora Antonio Ricci consegnerà la Fionda di legno 2020 dei Fieui di caruggi a Antonio Albanese per “avere saputo denunciare attraverso i suoi personaggi la deriva di un’Italia che sembra avere perso i suoi tratti fondamentali: la solidarietà, l’altruismo, la condivisione, l’etica del lavoro e dell’impegno politico”.

La consegna avviene con oltre un anno di ritardo sui tempi previsti a causa delle restrizioni antiCovid. Però, grande sorpresa, nella stessa serata verrà consegnata anche la Fionda di legno 2021, anche se i Fieui di caruggi intendono mantenere segreto il nome del vincitore.

“Sarà una bella sorpresa – dicono – per chi sarà presente alla cerimonia-spettacolo e potrà conoscere in diretta il premiato quando salirà sul palco per ricevere il premio”. La serata sarà condotta come di consueto da Mario Mesiano e non mancherà l’intervento di artisti amici di Albenga e dei Fieui di caruggi.

“L’attesa per l’evento è come sempre altissima – dicono gli organizzatori – ma purtroppo non è ancora possibile aprire le prenotazioni in quanto siamo in attesa che il Comune ci fornisca la piantina con i posti a disposizione. Speriamo ciò avvenga molto rapidamente”.