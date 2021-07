Softball, Star Cairo protagonista con una doppia vittoria - IVG.it

Le ragazze di Annalisa Poppa e Diego Marchiori vincono, contro ogni pronostico, il doppio incontro in trasferta contro l’Avigliana bees, prima in classifica del girone, portandosi seconde in classifica e confermando la fase positiva del girone di ritorno, con 7 partite vinte su 8 incontri.

In gara 1 Poppa schiera in pedana una Laura Acierno in splendida forma, coadiuvata dalla veterana Manuela Papa, l’attacco dell’Avigliana viene gestito in maniera perfetta dalla batteria, la difesa dello Star Cairo rimane sempre concentratissima nonostante i 38 gradi, e la partita rimane equilibrata sul 2 a 2 fino al sesto inning, ma la voglia di vincere è tanta e l’attacco cairese, trascinato da una fantastica Giorgia Pezzella (4 valide su 4 turni in battuta) esplode , le battute valide si susseguono una dopo l’altra, ed i punti salgono a 8! La difesa controlla anche l’ultima ripresa e la partita si chiude, dopo 3 lunghe ore, sul 8 a 2, risultato inaspettato che riempie di gioia ed euforia tutto lo star Cairo.

Con questa grinta parte gara 2 – le ragazze si portano subito in vantaggio di 3 punti, la difesa accusa un po’ la stanchezza e il caldo, ma l’attacco cairese continua a colpire regolarmente i lanci avversari mettendo a segno altri 8 punti, l’Avigliana non ci sta ed al quarto inning si riporta in gara sul punteggio di 11 a 10, le cairesi rispondono con la stessa decisione della prima partita e si riportano in vantaggio, numerose le battute valide di tutta la squadra, con la Pezzella che chiude le due partite con media battuta 1000 (7 valide su 7 turni), Giorgia Fratini, Marzia Vassallo e Noelia Paiola.