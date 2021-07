Slow fish, Toti in visita allo stand della Regione Liguria: "Orgoglio partecipare a prima manifestazione nazionale dopo fase critica di Covid" - IVG.it

Liguria. “Siamo orgogliosi di ospitare a Genova Slow Fish, la prima manifestazione nazionale di questo genere che avviene del nostro Paese dopo la fase più critica della pandemia che abbiamo attraversato in questo anno e mezzo. È un appuntamento che qualifica la nostra ripartenza, unendo la bellezza, le tradizioni, l’enogastronomia e la cultura della nostra terra con quella della sostenibilità”.

A dirlo è il governatore Giovanni Toti, in visita allo stand di Regione Liguria in occasione di Slow Fish, allestito in piazza De Ferrari: “Lo stand di Regione Liguria è stato concepito come il centro di una presenza diffusa nella città tramite il coinvolgimento di tanti settori, dalla ristorazione di livello alle botteghe storiche, dalla pesca all’ artigianato. La Liguria è in deciso ‘Restart’: lo stiamo facendo con il piede giusto” aggiunge il presidente.

“Lo stand della Regione – precisa Toti – è una sorta di hub che ha il compito di rappresentare la Liguria e allo stesso tempo indirizzare i visitatori nei percorsi disponibili in città. Lo spazio, reale e immaginario insieme, realizzato anche grazie alla collaborazione con Disney Pixar in occasione del lancio del film Luca, rappresenta insieme un borgo, la campagna e il mare della Liguria, un luogo in cui la tipica piazzetta ligure si tramuta nella campagna dei muretti a secco, degli ulivi e della vite (grazie alla collaborazione con l’Istituto Marsano di Genova), per poi sprofondare nel mare”.

“Su uno dei lati esterni è stato allestito un punto informativo che mette a disposizione dei visitatori una serie di opportunità frutto della collaborazione con diverse associazioni, quali le esperienze di Artigiani di Liguria, le visite nelle botteghe storiche di Genova, i menu, le prelibatezze e i laboratori di Liguria Gourmet, le degustazioni e la possibilità di andare alla scoperta delle tecniche dei pescatori liguri” conclude Giovanni Toti.