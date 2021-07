Sicurezza ad Alassio, Casella: "Sbagliata la chiusura del molo". Melgrati: "Vigilanza e altre misure funzionano" - IVG.it

Alassio. La questione sicurezza ad Alassio a seguito degli episodi di vandalismo, violenza e criminalità verificatisi di recente e nella scorsa estate” è stata al centro del Consiglio comunale.

E’ stato il consigliere Jan Casella a presentare una interpellanza dopo le dichiarazioni del sindaco Melgrati, “giudicate troppo ottimistiche”.

Il primo cittadino ha ricordato gli incontri in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, con una intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine ma non solo: “L’amministrazione comunale ha ulteriormente investito sul tema sicurezza, anche maggiormente rispetto agli anni passati: per la cifra di 30.880,64 euro è stato infatti affidato ad una ditta di vigilanza privata un servizio di controllo della zona centrale della città, della passeggiata e del budello, tutti i giorni dal 18 giugno al 12 settembre con due addetti dalle 21 alle 4.00 ed il sabato e la domenica dal 19 giugno al 12 settembre anche in orario diurno dalle 10 alle 17. I report che quotidianamente giungono al comando della polizia locale testimoniano che l’investimento sta funzionando e che la presenza anche di questo servizio è apprezzato dagli operatori commerciali e dai tanti cittadini, che restano sempre la stragrande maggioranza anche se fanno meno notizia, che affollano le zone della movida esclusivamente per divertirsi e trascorrere ore spensierate nei ristoranti e nei bar del centro”.

“Al fine di arginare problematiche di ordine pubblico è stata poi emessa, analogamente a tante altre città costiere, apposita ordinanza sindacale a tutela del decoro della vivibilità urbana, con la quale si vieta la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine metalliche dalle ore 19 alle 6 del giorno successivo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, comprese festività infrasettimanali, nel periodo decorrente da venerdì 18 giugno a domenica 12 settembre. A livello normativo vanno poi ricordati i provvedimenti raccolti nel vigente regolamento di Polizia Urbana che vietano il consumo di bevande in bottiglie o contenitori di vetro (art. 15) e di alcolici in tutte le zone pubbliche della città (art. 16). Recentemente, in vista dell’ultimo week end, è stata poi emanata l’ordinanza sindacale con la quale l’accesso al molo Bestoso, riconosciuto da tutte le forze di polizia come zona altamente sensibile per i disordini di ordine pubblico registrati nelle ultime settimane, è stato contingentato ad un massimo di 20 persone dalle ore 10 alle ore 17 nelle giornate di sabato e domenica e chiuso nelle serate (dalle 21 alle 4) di sabato e domenica. Nel primo week end questo provvedimento ha consentito che non venisse utilizzato alla stregua di una spiaggia libera nei pomeriggi del fine settimana, e di zona di aggregazione, assembramento e spaccio nelle ore serali. Il varco è presidiato dalla vigilanza privata con il costante ausilio della Polizia Locale e delle altre forze di polizia”.

“Per quanto riguarda la polizia locale, analogamente agli anni scorsi, è stato ampliato il servizio nelle ore serali dei fine settimana di giugno e settembre e di tutti i giorni di luglio ed agosto fino all’1.30, con attività mirate nel centro storico a tutela del decoro urbano, della fruibilità delle zone a traffico limitato e del contrasto al commercio abusivo. Proprio l’avvio di questi servizi ha permesso alla pattuglia in servizio nella serata dello scorso sabato 19 giugno, di reprimere sul nascere una violenta lite tra giovani pregiudicati nella centralissima piazza Matteotti con un pronto intervento, anche ausiliato dalla vigilanza privata, che ha meritato il plauso dell’associazione di categoria “Assoristobar”, il cui presidente assisteva direttamente ai fatti. Proprio in seguito a questi fatti, al Giunta ha approvato nell’ultima seduta un apposito disciplinare per dotare il personale di bodycam per effettuare in maggior sicurezza il servizio serale potendo anche cristallizzare situazioni pericolose. Sul comando alassino è bene ricordare inoltre che è in corso da parte di questa Amministrazione un importante opera di ringiovanimento ed efficientamento dell’organico che ha portato negli ultimi mesi ad assumere un nuovo ufficiale, cinque agenti a tempo determinato, un nuovo agente a tempo indeterminato oltre all’eliminazione delle limitazioni fisiche ed alla riduzione del personale a tempo parziale”.

“Da ultimo, è bene ricordare che nei prossimi giorni entrerà in funzione un’apposita convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per il controllo del mercato settimanale e per l’ausilio dei servizi di controllo in occasione delle manifestazioni pubbliche” conclude Melgrati.

Non soddisfatto della risposta il consigliere Casella: “A fronte di scelte adeguate, non sono convinto che la chiusura del molo sia una soluzione, anzi un fallimento, una sconfitta. Non la condivido neanche le metodologie del contenimento. Se chiudo il molo andranno altrove. Dopo due anni abbiamo lo stesso problema, significa che non è stato affrontato in maniera adeguata”.