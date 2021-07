Sharin Judo, Crevani porta Savona sul terzo gradino del podio agli italiani - IVG.it

Oggi ai campionati italiani di judo svoltisi al centro federale di Ostia Lido lo Sharin Judo ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo con il suo atleta Davide Crevani. Il ragazzo si è distinto nella categoria Esordienti B (73 chili), raggiungendo il terzo gradino del podio.

Davide ha combattuto brillantemente per tutti gli incontri sfoggiando una capacità atletica e tecnica di primo livello, vincendo tutti gli incontri prima del tempo massimo, contro atleti ben più grandi ed esperti di lui. Qualche rammarico resta per l’unico incontro perso, una contesa che avrebbe potuto portare il savonese a poter lottare per la prima piazza, ma considerando la sua giovane età il tutto passa davvero in secondo piano.

Al suo esordio nei campionati italiani anche Simone Minuto il quale però, a causa di un lungo stop, non è riuscito a raggiungere il podio, questo pur combattendo al pari degli altri atleti della sua categoria.

La giornata si è chiusa comunque in festa per lo Sharin, società che vede in questi giovani un futuro ai massimi livelli del judo ligure e italiano. Il presidente Igor Piperis, anch’esso molto felice, vede nella sua palestra un grande gruppo di ragazzi, atleti che anche in questo periodo davvero particolare ha saputo fare gruppo e andare avanti.