Serve alcolici a due ragazze 16enni: licenza sospesa per 3 giorni a un bar di Spotorno - IVG.it

Spotorno. Proseguono i servizi di prevenzione nelle località maggiormente interessate dalla ripresa della movida. In questo contesto, oggi è stata data esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un locale di Spotorno, con cui viene disposta la sospensione dell’autorizzazione commerciale per 3 giorni.

L’atto è stato emesso a seguito di controllo da parte dei poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Savona, che hanno contestato al gestore del locale una violazione amministrativa relativa alla somministrazione di bevande alcoliche a due ragazze di 16 anni.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, con l’obiettivo di garantire il divertimento in condizioni di sicurezza, in questo particolare momento di ripresa delle attività ricreative in luoghi di aggregazione.