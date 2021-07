Senso unico sul lungomare a Pietra, De Vincenzi: "Basta falsità, senza lavori in A10 nessuna coda sull'Aurelia" - IVG.it

Pietra Ligure. Non si ferma la polemica sulla viabilità a Pietra Ligure, con riferimento al senso unico sul lungomare. Dopo la petizione lanciata dalla minoranza per un ritorno al doppio senso, la risposta del sindaco Luigi De Vincenzi e la controreplica del consigliere di opposizione Nicola Seppone, il primo cittadino pietrese non ci sta e ribatte ancora.

“Consigliere Seppone, io ho molto rispetto per i cittadini, quanto lei” dice De Vincenzi.

“Ma rispetto significa anche avere l’onestà intellettuale di dire ai cittadini le cose vere e non quello che conviene, magari per soli fini politici. Avere rispetto in politica è tenere conto di tutti i fattori che determinano la realtà e non solo partire dal dato eclatante, senza capirne veramente le cause”.

“E allora, la cosa vera è che con il traffico e le code insopportabili di questo periodo sull’Aurelia, il senso unico sulla passeggiata a mare di Pietra “non centra proprio un bel niente”. Come avevo anticipato, i video lo dimostrano in modo inequivocabile! Chiusi i cantieri autostradali il venerdì alle ore 13,00, code sull’Aurelia “zero” spiega ancora il sindaco pietrese.

“Vede consigliere Seppone, la scelta del senso unico sulla passeggiata può piacere o meno, siamo in democrazia per fortuna, ma che vengano prese a pretesto situazioni che nulla hanno a che fare con le vere cause delle code per giustificare la contrarietà al provvedimento preso, se non è speculazione politica, che cosa è?”.

“Su una cosa sono d’accordo con il consigliere Seppone, “che non sia semplice ammettere un errore”, ma sono convinto che preso atto della situazione lo farà, rendendosi conto di aver montato una polemica, certamente legittima, ma che i fatti dimostrano completamente sbagliata nei presupposti e nelle conclusioni” conclude De Vincenzi.