Sedici opere per un omaggio allo scultore Arturo Martini nella mostra ospitata a Celle - IVG.it

Celle Ligure. Un omaggio a pochi metri dal mare nella sala espositiva della Biblioteca Pietro Costa lo dedicano allo scultore Arturo Martini i Ceramisti di Albisola e Celle, nuova città della ceramica, che ne ospita una mostra fino al prossimo 18 luglio.

Tributo ad Arturo Martini “Preciso in Testa”, nato a cura del Team Eventi dell’Associazione Ceramisti Albisola nel 2019, ad oggi costituito da Cristian Baroso, Rosanna La Spesa, Marcello Mannuzza, Ilaria Traverso. Questa iniziativa è stata pensata per i 130 anni dalla nascita del Maestro (1889-2019) e si è realizzata unitamente all’omaggio a Celle Ligure come cittadina inserita nel novero dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.

Sedici le opere in mostra dei soci dell’Associazione Ceramisti Albisola, ispirate alla poetica di Martini, interessante l’eterogeneità delle soluzioni stilistiche. Una più bella dell’altra, create dalla bravura di Cristian Baroso, Ernesto Canepa, Guido Garbarino, Lea Gobbi, Lucia Gutierrez, Manuela Incorvaia, Rosanna La Spesa, Marcello Mannuzza, MCLP Gabriele Resmini e Luca Pellegrino, Simonetta Mozzone, Paolo Pastorino, Francesca Paviglianiti, Alberto Toby, Ilaria Traverso, Monica Viglietti e Maria Luisa Vrani.

Ce le presenta e illustra Rosanna La Spesa, poliedrica artista albisolese. Ci spiega che cosa c’è dietro ognuna delle opere esposte. Un messaggio chiaro. E la visita merita.

Notevole l’impegno profuso, con la collaborazione del Comune, per la riuscita della mostra e delle conferenze particolarmente ricche e originali, realizzate dal professor Federico Marzinot e dai giovani storici: Paola Gargiulo, Tommaso Dandolo per le letture. Anche Leony Mordeglia, Anna Matola e Caterina Ricci artiste del territorio hanno dato un grande contributo alla mostra occupandosi del suo allestimento.