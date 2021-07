Incidente auto-scooter ad Albenga: padre e figlia trasportati in ospedale - IVG.it

Albenga. E’ successo qualche minuto dopo le 18 un incidente ad Albenga. A essere coinvolti due mezzi, uno scooter e un’auto lungo la via Aurelia in direzione Ceriale, vicino all’incrocio con via del Cristo. Le cause del sinistro stradale sono ancora da accertare.

Dopo lo scontro è partita subito la chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto con due ambulanze, una della Croce Bianca di Alassio e una della Croce Bianca di Borghetto, e l’automedica Sierra 2.

Dopo le prime cure sul posto, i due feriti, padre e figlia che erano a bordo del mezzo a due ruote sono stati accompagnati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gli occupanti della Lancia Ypsilon sono invece rimasti illesi.

Fortunatamente per entrambi i feriti, un 57enne e una minorenne di 13 anni, non si contano traumi importanti: per loro sono stati disposti due codici gialli per alcune escoriazioni sul corpo.

Per comprendere l’effettiva dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale.