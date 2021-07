Schianto mortale a Cairo: automobilista positiva all'alcol test, ora è indagata omicidio stradale - IVG.it

Cairo Montenotte. E’ risultata positiva al primo alcol test, quello fatto immediatamente sul posto dalle forze dell’ordine, la donna di 79 anni di Cairo Montenotte che ieri era al volante della Lancia Y contro cui si è schiantato il 17enne Giovanni Paolo Giamello. Per confermare quella positività sarà necessario attendere l’esito degli esami in ospedale. Ora la donna di Cairo Montenotte è indagata per omicidio stradale.

La dinamica, invece, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Non è chiaro infatti se la vettura procedesse semplicemente troppo vicino alla linea che separa le due carreggiate o se invece abbia compiuto una manovra azzardata tagliando proprio la strada al giovane motociclista. Un testimone avrebbe inoltre riferito di aver visto in precedenza la stessa vettura procedere in modo irregolare.

Nel frattempo la notizia della morte del ragazzo di Millesimo ha sconvolto l’intera Valbormida. “Una tragedia per l’intera comunità – commenta il vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano – Le parole sono inutili ma esprimiamo comunque tutta la nostra vicinanza alla famiglia colpita da questo lutto ingiusto”.

Giovanni aveva da poco compiuto 17 anni e frequentava il liceo Calasanzio di Carcare. Un ragazzo attivo e impegnato anche nel mondo dello sport oltre a quello scolastico. Figlio di Riccardo Giamello e nipote di Giovanni, noto commercialista, aveva tre fratelli.

Molti i messaggi di cordoglio affidati ai social network da amici e semplici residenti, profondamente colpiti dall’accaduto. “Come dirigente e genitore sono sommessamente vicina alla famiglia Giamello – è il messaggio della dirigente del Liceo Calasanzio, Maria Morabito – pur consapevole che dinanzi a notizie nefaste di tale portata, gesti e parole possano risultare vani. Mi limito ad esprimere il profondo dolore che ha colpito improvvisamente la comunità scolastica tutta per la perdita di Giovanni, che si unisce a quello dei suoi cari. Il Signore consoli e infonda tanta pace e forza alla famiglia in questa difficile prova. Ricorderemo il nostro studente con profondo affetto per sempre. Il nostro abbraccio va alla famiglia per la quale continueremo ad esserci e che non dimenticheremo. Ciao Giovanni”.

guarda tutte le foto 5



Cairo, incidente sulla Sp29: muore un 17enne

Anche il Millesimo Calcio, squadra in cui il ragazzo ha militato come portiere, ha voluto diramare una nota di cordoglio: “L’Asd Millesimo Calcio si stringe intorno alla famiglia Giamello per la scomparsa del giovane Giovanni Paolo. Il dolore è grande per la perdita precoce di un bravo ragazzo millesimese che ha anche militato nelle fila del nostro settore giovanile come portiere. Ciao piccolo angelo”.