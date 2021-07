Savona, una residente della Darsena: "Sesso sul cofano dell'auto e orinano in via Chiodo, situazione intollerabile" - IVG.it

Savona. Effusioni un po’ troppo intime sul cofano di un’auto, ragazzi che orinano per strada, schiamazzi e urla fino a tardi. E’ questa la situazione che notano la sera i residenti di via Chiodo, piccola stradina della Darsena di Savona.

“Non ne possiamo più di vedere e sentire queste cose – ci racconta una residente -. Succede tutte le sere… E’ intollerabile”. Questa è solo una delle tante segnalazioni che giungono da questo angolo di Savona frequentato negli orari serali in particolare da ragazzi per via della movida che anima le vie.

“Siamo stufi. Non è possibile che nessuno faccia niente per migliorare questa zona” conclude.