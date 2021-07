Savona, una pergamena con encomio per Roberto Bosi. Caprioglio: "Ha fatto crescere il prestigio del teatro civico" - IVG.it

Savona. La pergamena con l’encomio è stata consegnata al dottor Roberto Bosi mercoledì 30 giugno, prima dell’inizio dell’ultimo spettacolo della stagione Primavera 2021, nell’attesa di Vittorio Sgarbi che, a causa del traffico, ha iniziato lo spettacolo dedicato a Raffaello tre quarti d’ora dopo l’orario previsto.

“Il dottor Roberto Bosi ha avuto l’indiscutibile merito di aver mantenuto alti i risultati delle stagioni che si sono succedute, anche negli ultimi anni quando sono stati necessari significativi tagli di bilancio, grazie alle proprie indubbie competenze. Il dottor Roberto Bosi ha fatto crescere il prestigio del Teatro Civico, secondo per importanza ed entità della programmazione solo ai teatri genovesi, garantendo grande successo di pubblico in tutti i segmenti della programmazione, dalla prosa, alla musica, alle rappresentazioni per i ragazzi. Inoltre, grazie alla sua collaborazione gratuita nell’ultimo anno successivo al pensionamento, la città di Savona ha potuto beneficiare sia di questa breve stagione primaverile, sia del suo aiuto nel mettere le basi alla prossima stagione 2021-2022” commenta il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.

Con decreto sindacale n. 11 del 29 giugno 2021 il sindaco di Savona ha conferito l’encomio al dottor Roberto Bosi che, “con la propria direzione e indubbie competenze tecniche, culturali e gestionali, ha contribuito ad accrescere considerevolmente l’importanza del Teatro Civico “Gabriello Chiabrera”, portandolo a ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama nazionale; grazie al suo generoso impegno e alla professionalità esercitati in questi anni, ha concorso ad innalzare il livello di qualità della vita e della convivenza sociale, mostrando esemplare affezione, promozione e interessamento verso la Città rendendone più alto il prestigio”.

“Aver avuto l’occasione di lavorare insieme al dottor Roberto Bosi è stato per me un grande onore e gli sono profondamente grata per il lavoro che ha svolto, soprattutto nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria durante il quale, più volte si era programmato di riaprire il teatro ma le norme ce lo hanno impedito. Il conferimento di tale benemerenza ha voluto rappresentare il ringraziamento da parte di tutta la città e soprattutto del pubblico del Teatro Chiabrera” conclude l’assessore alla cultura Doriana Rodino.