Savona, tra giovedì e venerdì notte senza energia elettrica in piazza delle Nazioni, piazza Moro e via Frugoni - IVG.it

Savona. Si svolgeranno nella notte fra giovedì 22 e venerdì 23 luglio i lavori di sostituzione di alcuni componenti nella cabina di trasformazione “Stazione Savona” in Piazza Aldo Moro. L’intervento si inserisce nella campagna di rinnovamento tecnologico e potenziamento degli impianti di E-Distribuzione.

La Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, sta infatti portando avanti il progetto Smart Fault Selection, che mira a ridurre il protrarsi dei guasti combinando la velocità di comunicazione garantita dalla fibra ottica all’intelligenza distribuita sulla rete MT, grazie ai nuovi interruttori telecontrollati e ai terminali “intelligenti”.

Per permettere l’installazione dei nuovi componenti tecnologicamente avanzati, è necessaria un’interruzione della corrente elettrica nella nottata di venerdì 23 luglio dalle ore 00:00 alle ore 06:00. Le vie interessate saranno: piazza delle Nazioni da 3 a 9, sn; piazza Moro 2, 3, sn, cant; via Frugoni sn. Tra le utenze coinvolte nell’interruzione alimentazione, ci sono tutte le forniture delle attività commerciali della stazione, che sono state avvisate per tempo per evitare possibili disagi.

“Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata – spiega E-Distribuzione – pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.