Savona, scontro tra un'auto e uno scooter in via Paleocopa: ragazza trasportata al San Paolo - IVG.it

Savona. Incidente questa mattina, intorno alle 8, in via Pietro Paleocapa a Savona. Ad essere coinvolte un’auto e uno scooter.

Ancora non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, ad avere la peggio è stata la ragazza che guidava il motociclo, anche se per fortuna le sue condizioni non sembrano essere gravi. Indenne, invece, il conducente dell’auto.

Sul posto sono subito intervenute la croce bianca di Savona e l’automedica, che hanno trasferito la ragazza in codice giallo all’ospedale San Paolo per accertamenti.