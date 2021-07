Savona piange la scomparsa di Domenico Buscaglia - IVG.it

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Domenico Buscaglia.

“La morte di Domenico Buscaglia lascia in tutti noi un vuoto profondo. Quel vuoto che si avverte quando ci lascia qualcuno che ha dedicato al bene pubblico tanto tempo e tanta fatica ” è il ricordo dell’associazione e del gruppo consiliare “Noi per Savona”.

“L’ingegner Buscaglia – raccontano – fu il primo consigliere comunale eletto col gruppo Noi per Savona. Ricordiamo con gratitudine le sue battaglie contro la speculazione edilizia, contro l’inquinamento ambientale (esponente di Italia Nostra, Buscaglia elaborò anche un programma informatico sulla ricaduta dei fumi della centrale Tirreno Power sul territorio) e contro la gestione economica del Comune sull’operazione ‘derivati’, che ancora adesso sta costando così cara ai savonesi”.

“Domenico è stato per lunghi anni, finché la salute glielo ha permesso, una voce critica e propositiva, troppo spesso inascoltata, su tutte le questioni più importanti per Savona. Lo piangiamo come amico e come figura pubblica trasparente e lungimirante” concludono.