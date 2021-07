Savona, "Partecipare per cambiare le cose": il dibattito con Marco Russo organizzato da Italia in Comune - IVG.it

Savona. “Esiste una strada diversa per la politica. Diversa da quella elaborata nel chiuso dell’autoreferenzialità dei partiti, e diversa dai movimenti populisti indotti da un leader carismatico. È la via dell’attivazione e partecipazione spontanea e appassionata di quei cittadini che provano a modificare le cose ed il futuro della propria comunità”.

A dirlo è la sezione di Italia in Comune di Savona “Angiola Minnella” che promuove pertanto un incontro e dibattito in cui verrà affrontato lo stesso tema anche col candidato sindaco di Savona, Marco Russo, il giornalista Mimmo Lombezzi, e Cristina Bicceri (Italia in Comune) sostenitrice del percorso civico del Patto per Savona.

Francesco Cirillo, sociologo e capo di Gabinetto nel Comune di Parma presenterà il suo libro a Savona l’8 luglio alle ore 18.30 presso la Società di mutuo soccorso delle Fornaci “Giardino Serenella” e racconterà le esperienze, il ricordo, le visioni di alcuni “protagonisti illustri”.

Saranno presenti virtualmente Prodi, Bonino, Occhetto, Daverio, Pizzarotti, Urbinati, Ovadia.