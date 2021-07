Savona, oggi riapre il ponte sulla foce Letimbro: era chiuso dal 13 giugno - IVG.it

Savona. Riaprirà nel primo pomeriggio, dopo oltre un mese e mezzo, il ponte pedonale Ruffino sulla foce del Letimbro a Savona. Il 13 giugno la sua chiusura in seguito ad una segnalazione ai vigili del fuoco.

Le verifiche successive non hanno però evidenziato alcun problema strutturale, tuttavia il ponte è rimasto chiuso in attesa dei già programmati lavori di manutenzione alle ringhiere che attualmente “sono protette da delle transenne, affinché le persone non possano appoggiarsi”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Santi che questa mattina, dopo l’intervento degli operai, ha provveduto a fare il sopralluogo insieme all’ingegnere Luca Romano.

L’intervento, infatti, è provvisorio in attesa dei lavori di straordinaria manutenzione deliberati dalla giunta a fine 2020: “Il progetto – sottolinea Santi – prevede la ristrutturazione del ponte e di messa in sicurezza dell’infrastruttura”.

Nessuna data certa per l’inizio lavori: “Non si sa quando partiranno – aggiunge l’assessore – , bisogna tenere conto delle condizioni meteorologiche e considerare i mesi delle piene del torrente perché i ponteggi saranno installati nel letto del fiume”.