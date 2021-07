Savona, muore un altro "invisibile": 36enne ritrovato cadavere in corso Tardy e Benech - IVG.it

Savona. Una di quelle morti “invisibili”, che non fanno notizia. E’ quella di un 36enne tunisino ritrovato senza vita ieri sera poco prima delle 22 in corso Tardy e Benech a Savona.

Il cadavere è stato rinvenuto nei giardini della parrocchia di San Paolo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Il corpo del senzatetto non mostra tracce di violenza: la causa del decesso dovrebbe quindi essere naturale. Ora il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire se effettuare o meno l’autopsia.

Un dramma, quello della morte per strada dei clochard, che ciclicamente si ripete a Savona: l’ultimo caso noto nell’agosto 2020, quando era deceduto in pieno giorno in via Paleocapa un 52enne originario di Varazze.