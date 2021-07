Savona, Legambiente: "Rendere percorribili i sottopassi che da Legino portano al mare" - IVG.it

Savona. “E’ necessario rendere i 3 tunnel che da Legino conducono al mare percorribili per tutti. Servono marciapiedi adeguati, una buona illuminazione, una condizioni di accettabile stato di pulizia, protezione che li rendano sicuri anche e soprattutto per i bambini e accessibili ai disabili”.

E’ questa la richiesta che Legambiente Savona rivolge alla politica: al sindaco, ai consiglieri e ai candidati alle amministrative 2021. “E’ evidente a tutti – proseguono – che il miglioramento dei sottopassi valorizza i quartieri, ne migliora la vivibilità, favorisce salutari spostamenti pedonali, alleggerisce il traffico automobilistico ed è doveroso per il rispetto dei cittadini”.

“Facciamo riferimento – spiegano – al tunnel che da Legino porta al mare (buio, non accessibile ai disabili, in stato di degrado e perennemente sporco), quello automobilistico di via Stalingraddo (ingresso buio, il marciapiede è stretto, senza alcuna protezione per i pedoni, perennemente invaso da sterco di piccioni e immondizie), quello di piazzale Amburgo (marciapiede stretto, non adatto per i disabili, molto trafficato dalle auto, con una protezione inefficace).

“Nella stessa Liguria esistono esempi di tunnel dotati di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Potrebbero essere modelli da imitare, basta la volontà di fare. Le zone di Legino, Chiavella e Piazzale Moroni, distano poco dal mare, lo si può raggiungere a piedi attraverso i tre sottopassi che, per le loro condizioni, costringono gli abitanti e le famiglie degli ospiti estivi ad usare – concludono – l’automobile con danno ecologico, economico e stress personale nella vana ricerca di un posteggio”.