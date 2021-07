Savona, la Croce Bianca depone una corona di alloro per le vittime di Covid - IVG.it

Savona. Questa mattina i militi della Croce Bianca di Savona hanno deposto una composizione di alloro nel cimitero di Zinola in ricordo delle vittime di Covid.

Nel corso della commemorazione, ad accompagnare la deposizione della corona floreale un’ambulanza e le sonorità de “Il Silenzio”.

La cerimonia è stata pensata dai militi come piccolo gesto per ricordare tutte le persone che sono venute a mancare a causa del Covid in questi due anni di pandemia.

Presenti alla cerimonia intima, oltre il personale della pubblica assistenza savonese, il presidente della Croce Bianca, Giovanni Carlevarino.