Savona, Karate Club sugli scudi in Coppa Italia e in Coppa del Mondo giovanile - IVG.it

Roma. A giugno, presso il Palafijlkam di Ostia, si è svolta la finale nazionale della Coppa Italia Maschile e Femminile U16 (11/13 giugno) e U18 (18/20 giugno) alla quale hanno partecipato gli atleti tra i 14 ed i 17 anni. Alla gara il Karate Club Savona si è presentato con 11 atleti che si sono ben comportati dimostrando grinta e capacità tecniche:

U16 47 Kg: Brignone Giorgia e Genta Micol

U16 +54 Kg: Giordani Paola

U18 +59 Kg: Ferrero Francesca

U16 52 kg: Odello Andrea e Pica Gian Lorenzo

U16 70 kg: Magnani Riccardo

U18 61 Kg: Ferrari Nicolò e Lorenzetti Tommaso

U18 68 Kg: Celeffi Alessio e Polerà Marco

Sabato 12 giugno l’avventura romana è iniziata immediatamente in maniera positiva per merito di Odello e Pica. I due hanno infatti vinto nettamente i propri primi tre incontri, con il secondo abile a proseguire la scalata fino ad raggiungimento di un meritato terzo posto. Soltanto settimo invece il compagno di società e categoria, risultato comunque degno di nota.

Nessun piazzamento in classifica invece per Micol Genta, atleta che sicuramente ha sofferto il cambio di categoria. Discorso diverso invece per Brignone, anch’essa settima dopo aver offerto delle prestazioni di buon livello. Una grandissima soddisfazione è poi arrivata per Giordani Paola: per lei nessuna amarezza nonostante il quinto posto ottenuto, ad aspettarla ci sarà infatti la convocazione in nazionale.

Viene segnalata come meno fortunata invece la spedizione degli under 18, un elemento che non fa altro se non aumentare la consapevolezza di dover tornare a lavorare soprattutto in ottica rimo combattimento e gestione delle emozioni. Nonostante ciò, a conferma del continuo ottimo lavoro svolto dai maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, è arrivata a Savona nuovamente la notizia che cinque atleti del Karate Club Savona sono stati inseriti nella lista degli atleti di interesse Nazionale per il 2021. Questi sono: Genta Micol (2006), Giordani Paola (2006), Lorenzetti Tommaso (2004), Manca Perotti Beatrice (2006) e Odello Andrea (2007).

I ragazzi, grazie ai risultati conseguiti nel 2019, hanno ottenuto il diritto di essere inseriti direttamente alla fase Finale Nazionale dei Campionati Italiani senza passare per le qualificazioni Regionali. Inoltre, grazie ai brillanti piazzamenti ottenuti alla Coppa Italia 2021, Giordani Paola e Pica Gian Lorenzo sono stati convocati a Lignano Sabbiadoro dal 18 al 21 luglio per il Raduno con la Nazionale Cadetti in preparazione all’Europeo previsto in Finlandia ad agosto. A loro è stato aggiunto dai tecnici Nazionali Lorenzetti Tommaso per la classe Juniores, questo dopo il buon rendimento dello scorso anno all’Europeo Cadetti di febbraio 2020.

Karate Club Savona, ecco le fotografie degli atleti medagliati

Si è invece svolto a luglio (a Porec, in Croazia) il WKF Training Camp che si è concluso con una delle quattro tappe di Coppa del Mondo Giovanile (Karate Youth League), manifestazione che nel kumite individuale risulta valevole per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi Giovanili (Yog) in programma in Senegal nel 2022. Quest’anno gli atleti del Karate Club Savona presenti all’evento sono stati dieci: Brignone Diego (U12 35 kg), Brignone Giorgia (U16 47 kg), Brignone Luca (U12 35 kg), Caleffi Alessio (U18 kg 68), Fiume Matilde (U14 47 kg), Galati Vittoria (U12 35 kg), Genta Jacopo (U14 50 kg), Genta Micol (U16 kg 47), Giordani Paola (U16 +54), Lorenzetti Tommaso (U18 kg 61), Marenco Maya (U12 kg 40), Musso Roberta (U14 47 kg), Odello Andrea (U16 kg 52), Pica Gian Lorenzo (U16 kg 52) e Testa Daniele (U14 +70 kg). Questi hanno partecipato alla competizione Mondiale insieme ad altri 2000 atleti iscritti in rappresentanza di 52 differenti nazionalità di 4 continenti diversi.

Giovedì 8 luglio sono scesi sui tatami i quattro savonesi più giovani (U12): Vittoria Galati e Maya Marenco hanno conquistato la medaglia d’argento mentre Diego Brignone quella di bronzo. Venerdì e sabato è stato poi il turno di Under 14 e Under 16. Tutti troppo carichi di tensione e in categorie numerosissime (oltre i 50 atleti iscritti) hanno dimostrato il loro valore vincendo alcuni incontri che però non sono bastati ad arrivare in zona medaglia. Il migliore è stato Jacopo Genta che, dopo aver vinto tre incontri, ha ceduto il passo all’atleta tedesco vincitore della sua categoria. Infine, nei ripescaggi, si è dovuto accontentare del settimo posto per un pizzico di inesperienza.

Per arrivare a questo importante appuntamento con la giusta preparazione il Karate Club Savona aveva partecipato tra maggio e giugno ad alcune gare internazionali:

l’Eurocup d’Austria 2021, che si è svolta a Zell Am See il 29 maggio con la partecipazione di 650 atleti di 110 club diversi in rappresentanza di 18 nazioni.

che si è svolta a Zell Am See il 29 maggio con la partecipazione di 650 atleti di 110 club diversi in rappresentanza di 18 nazioni. l’Open d’Austria Junior, che si è svolto a Salisburgo il 26/27 giugno con la partecipazione di 1040 atleti di 130 club diversi in rappresentanza di 15 nazioni.

Il protocollo di sicurezza applicato in Austria è stato particolarmente rigoroso: il pubblico non è stato ammesso e gli atleti che hanno combattuto sono entrati nel palazzetto in orari predefiniti in base alla categoria di appartenenza.

Per il Karate Club Savona hanno partecipato alle due manifestazioni in terra austriaca 18 atleti, alcuni giovanissimi e alla prima esperienza internazionale: Giorgia Brignone (2006 – 47 kg U16), Caleffi Alessio (2004 – 68 kg e open U18), Campo Arianna (2010 – 30 kg U12), Debenedetti Andrea (2012 – 34 kg U10), Ferrero Francesca (2004 – +59 kg U18), Fiume Matilde (2008 – 45 Kg U14), Galati Vittoria (2010 – 35 kg e open U12), Genta Jacopo (2008 – 45 e open kg U14) e Micol (2006 – 47 kg U16), Giordani Paola (2006 – +54 kg e open U16), Herrero Liberdad (2012 – 33 kg U10), Lorenzetti Tommaso (2004 – 61 Kg e open U18), Marenco Maya (2010 – 40 kg e openU12), Musso Roberta (2009 – 50 kg e open U14), Odello Andrea (2007 – 52 kg U16), Pica Gian Lorenzo (2006 – 52 Kg U16), Pugliaro Irma (2008 – +50 Kg e open U14) e Rossello Francesca (2008 – +50 e open kg U14).

Questi nel dettaglio i vari risultati:

ORO

Micol Genta (Eurocup)

ARGENTO

Tommaso Lorenzetti (Open Austria), Herrero Libertad (Open Austria)

BRONZO

Tommaso Lorenzetti (Eurocup), Francesca Ferrero (Eurocup), Micol Genta (Open Austria), Giorgia Brignone (Open Austria), Jacopo Genta (Open Austria), Andrea Debenedetti (Open Austria)