Savona, il vicepresidente Marinelli ne ha per tutti: "L'accordo con il Vado per il campo vanificato dal sindaco Giuliano" - IVG.it

Discorso analogo per quanto concerne la ricerca di spazi dove far giocare il settore giovanile del Savona, ora in fase di ricostruzione. Marinelli continua così il suo discorso: “Non parliamo dei campi per il settore giovanile, dove mi hanno rifiutato tutti i campi (anzi quasi tutti perché il signor Pusceddu del Priamar in sede da me mi ha offerto a dicembre i campi dalle 14 alle 15 sapendo che sono orari impraticabili e quindi prendendomi per il culo a casa mia!!!) per paura che gli portassi via i ragazzi, perché tutti dai ragazzi vogliono solo la quota d’iscrizione, perché tutti vedono i ragazzi come soldi in entrata mentre noi li vediamo come soldi in uscita per dare il meglio a loro e alle loro famiglie ma anche qua ne siamo usciti vincitori e darò a breve notizie al riguardo”.

SGUARDO AL FUTURO

Conclude Marinelli: “Comunque nonostante tutto questo siamo ancora qua, siamo di nuovo con i nostri 114 anni di storia e non mi farò di certo fermare da gente simile, troverò un campo e ritorneremo vincendo nei posti che ci competono, ho preso uno staff tecnico e dei giocatori che sono uomini veri, forti educati e rispettosi con valori di cui la gente appena citata non sa manco il significato. Ringrazio invece l’assessore Maurizio Scaramuzza che è vero ho ripreso più volte ma a dover di cronaca devo ammettere che dopo qualche incomprensione iniziale si è dimostrato soprattutto nelle ultime settimane un primo tifoso del Savona Fbc 1907, vi assicuro che ha provato nelle ultime settimane a fare miracoli per la quesitone stadio e campi. Ora arriveranno smentite, risposte eccetera, ma sono disposto a fare vedere tutte le chat Whatsapp con i diretti interessati perché io ho il vizio di non cancellare nulla. IL SAVONA che vi piaccia o no è tornato e merita rispetto perché mette tutti dietro come storia”.