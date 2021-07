Savona, il mercato settimanale verso lo spostamento. Zunato: "Lasceremo liberi gli accessi alle scuole per sicurezza" - IVG.it

Savona. La giunta comunale ha discusso oggi la proposta di spostare il mercato del lunedì.

Rispetto alla richiesta presentata originariamente da Fiva che prevedeva l’utilizzo di via Manzoni per la sua interezza, “l’amministrazione comunale – spiega l’assessore alle attività produttive Maria Zunato – ha tenuto conto delle esigenze dei plessi scolastici e dei ragazzi con disabilità”.

Quindi, sarà occupata solo in parte via Manzoni, nel tratto che parte da via Verzellino e arriva all’altezza di piazza Sisto “per garantire sicurezza e possibilità di accesso”.

Per quanto riguarda i pilomat, “i tratti di via Guidobono e via Montenotte che sono oggetto di trasferimento degli spazi mercatali avevamo già previsto una non realizzazione dei pilomat perchè aspettavamo che fossero ultimati i lavori di corso Italia dove saranno collocati alcuni banchi del mercato”.