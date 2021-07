Savona, i quartieri si sfidano al Rondoni in occasione del “Torneo dei Rioni” - IVG.it

Savona. Rinverdendo una tradizione storica rimasta impressa nella memoria dei veri appassionati che vivono all’ombra della Torretta, la Libertas Liguria del cav. Roberto Pizzorno, in collaborazione con il Comune di Savona e l’Asd Open Sport, darà il via ad una due giorni calcistica riservata agli Over 18 (sul campo C. Rondoni di via Trincee martedì 3 e mercoledì 4 agosto a partire dalle 20.00) denominata “Torneo dei Rioni comunali di Savona”.

Nell’ottagonale in formula 6 c/o 6 si affronteranno Lavagnola – Villapiana – Centro – Villetta – Oltreletimbro – Fornaci – Legino e Zinola. Per informazioni rivolgersi al responsabile regionale Libertas sez. Calcio Amatoriale Dott. Felicino Vaniglia (cell. 347/9003209).

Divertirsi, partecipando ad una sana competizione, all’insegna della correttezza e dell’amicizia nel rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, sarà il principale obiettivo dell’iniziativa.