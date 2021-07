I giovani allievi del Centro Danza Savona hanno vinto a "Moncalvo in Danza" - IVG.it

Savona. I giovani allievi del Centro Danza Savona hanno partecipato e vinto a Moncalvo in Danza Summer Camp, organizzato da Massimiliano Vacchina presso Orsolina 28 nella settimana dal 27 giugno al 4 luglio.

In questa occasione docenti di spicco nel panorama nazionale e internazionale hanno tenuto le lezioni di danza classica, moderna e contemporanea: Kledi Kadiu, Anbeta Toromani, Cristina Saso, Piero Martelletta, Francesca Siega, Rosanna Filipponi, Mauro Astolfi, Fabrizio Prolli, Nicola Benedetti, Barbara Gatto e la direttrice Alessandra Schirripa.

In particolare ad aver partecipato alla settimana di intenso studio due classi del Centro Danza Savona: intermedio e avanzato, con gli allievi più giovani, dagli 11 ai 14 anni. Nella serata conclusiva si è tenuto inoltre il gala/concorso dedicato alla etoile Carla Fracci, testimonial e amica di Moncalvo in Danza, presente per ben 11 anni all’evento. Al concorso una prestigiosa giuria composta da Luciana Savignano, Mauro Astolfi, Piero Martelletta e Michele Olivieri ha attribuito il Premio Miglior talento.

Il premio in denaro per la danza classica è andato all’allieva Sara Giubergia, 14 anni, con la coreografia “Esmeralda” e l’ammissione gratuita di un anno alla European School of Ballet diretta da J.Y. Esquerre ad Amsterdam assegnata da Cristina Saso, talent scout per questa accademia e docente a Moncalvo Summer Camp che ha consegnato anche all’allieva Alessia Incorvaia, 12 anni, una borsa di studio gratuita per una settimana nella stessa Accademia.

Marta Amedeo, Margherita Battaglia, Giacomo Cerro e Caterina Galleano hanno ricevuto borse di studio al 50/100 da insegnanti dello stage per importanti eventi in Italia. Soddisfazioni e complimenti anche per i più giovani allievi del Centro Danza Savona al loro debutto: Nora Grassi, Carlotta Tenti, Sofia Doragrossa, Carlotta Rossi, Manuela La Bella, Francesca Blanco.

Complessivamente sono stati circa 60 i partecipanti provenienti da tutta Italia ai workshop formativi, allievi molto preparati che si sono dati un arrivederci all’edizione 2022.