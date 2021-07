Savona FBC, la rinascita prosegue con Marzano al fianco di Cattardico - IVG.it

Tornare protagonisti. Per i vertici biancoblù, soprattutto in seguito all’acquisizione dello storico titolo sportivo “Savona FBC” questo è diventato un vero e proprio mantra, una frase quasi di circostanza alla quale dare seguito con i fatti ed il lavoro. È così che, dopo l’annuncio di un attaccante del calibro di Anselmo e di un dirigente come Simone Sinopia, è arrivato anche un rinforzo per quanto riguarda lo staff tecnico, con mister Cattardico che verrà coadiuvato da un collaboratore di grandissimo prestigio.

Di seguito il comunicato: “La società Asd Pro Savona calcio comunica che nella prossima stagione il sig. Massimiliano Marzano rivestirà il ruolo di collaboratore tecnico del mister Cristian Cattardico in prima

squadra. Marzano, in possesso della licenza Uefa B, ha lavorato nelle scorse stagioni nei settori giovanili di Savona e Legino e collaborato con realtà professionistiche quali il Monza con compiti di scouting, nonchè anche con mister

Grandoni nel recente passato. A lui un caloroso benvenuto nella famiglia biancoblù.”