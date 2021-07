Savona Fbc, in assenza del Bacigalupo sarà lo stadio Chittolina ad ospitare le gare casalinghe dei biancoblù - IVG.it

Vado Ligure. Tutto è bene ciò che finisce bene. Potrebbero essere questi i toni con i quali intitolare l’ufficializzazione dell’accordo tra il ritrovato Savona Fbc ed il Vado, società quest’ultima che ha scelto di concedere il proprio impianto ai biancoblù per la stagione 2021/2022. Chissà quale sarà l’opinione in merito della Vadese, costretta a Quiliano proprio a causa del mancato accordo con il club del presidente Franco Tarabotto.

Ci sarà modo per approfondire la questione, nel frattempo ecco il comunicato diramato pochi minuti fa dagli Striscioni: “La società Asd Pro Savona Calcio comunica di aver trovato un accordo con la società Vado Fbc per l’utilizzo dei campi del Chittolina e del Dagnino per gli allenamenti e per le gare ufficiali della società biancoblù.

Un particolare ringraziamento al presidente Franco Tarabotto che ha personalmente condotto la trattativa con il vice-presidente savonese Simone Marinelli, a testimonianza degli ottimi rapporti intercorrenti tra i due sodalizi. L’augurio è che entrambe le società, anche grazie ad accordi come questo, possano raggiungere i rispettivi traguardi sportivi in attesa di poter disputare nuovamente un combattuto derby nelle categorie ad entrambe più consone.”