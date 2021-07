Savona Fbc, il settore giovanile si rafforza con un top: Marcello Acquarone allenerà la leva 2009 - IVG.it

Savona. La costruzione di un settore giovanile con la volontà di poter tornare a vantare una fucina di talenti. Questo è sicuramente uno degli obiettivi del ritrovato Savona Fbc, società storica della nostra provincia che sta tentando passo dopo passo di rivivere i fasti di un tempo.

Questo discorso ovviamente, come detto in apertura, vale anche per le formazioni giovanili, squadre determinate sulle quali investire per un futuro radioso e per poter valorizzate il proprio club.

Avrà sicuramente considerato tutti i fattori citati in precedenza il Savona prima di proporre la panchina della propria leva 209 a Marcello Acquarone, ex tecnico tra le altre di Albissola e Celle Riviera pronto adesso a mettere a disposizione degli Striscioni la sua immensa esperienza.

Di seguito la nota dei biancoblù: “La società Asd Pro Savona calcio comunica che nella prossima stagione il sig. Marcello Acquarone rivestirà il ruolo tecnico della leva 2009.

Acquarone, in possesso della licenza Uefa B, dal 1990 ha lavorato dal 2003 al 2019 nei settori giovanili di Albissola, Sanremese, Carlin’s Boys Sanremo e Celle Ligure; inoltre ha collaborato con realtà professionistiche quali Sampdoria, Spezia, Parma e Torino con compiti di tecnico negli stages estivi delle suddette società dal 1998 ad oggi.

Trattasi inequivocabilmente di un profilo di alta qualità e professionalità a cui la dirigenza biancoblù affida un altro tassello del nuovo settore giovanile. A lui un caloroso benvenuto nella famiglia biancoblù.”