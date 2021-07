Savona Cup, l'impresa Edile Petrit Lleshi alza l'ambito trofeo - IVG.it

Savona. Sabato 17 luglio, come da programma, si è conclusa con una grandissima ed emozionante finale la 4° edizione dell’ormai tradizionale kermesse cittadina. L’Impresa Edile Petrit Lleshi (data per favorita), dopo il 2 a 2 nei tempi regolamentari, rispettando i pronostici l’ha spuntata ai tiri di rigore contro l’ottima e mai doma Vecchia Savona 1880. Sono stati invece i ragazzi di Serra (spumeggianti come il nome della squadra: Pro Secco) a salire sul terzo gradino del podio, premiati con dei buoni acquisto da consumarsi al MC Donald’s di Savona.

Al termine della concitata ed avvincente gara si è poi svolta la premiazione che ha visto consegnare, oltre al classico trofeo, numerosissimi premi individuali. A effettuare tali riconoscimenti è stato il comitato organizzatore composto da Gabriele Siri, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, anch’essi premiati dal responsabile regionale sezione calcio giovanile ed amatoriale della Libertas Dott. Felicino Vaniglia della Libertas che, oltre a portare insieme all’avv. Daniela Giaccardi i saluti del presidente Libertas Liguria cav. Roberto Pizzorno, ha pubblicamente tessuto le lodi dei 4 promotori i quali, seppur giovani a livello anagrafico, hanno dimostrato ancora una volta zelo ed esperienza raccogliendo unanimi consensi. Un ringraziamento particolare è andato alla Open Sport Savona di cui Alessio Bisio è degno rappresentante per aver dato ospitalità all’evento. Ecco nel dettaglio l’elenco dei premi speciali.

MIGLIOR GIOCATORE: Lorenzo Anselmo (Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con parastinchi Flex-GXPro

(Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con parastinchi Flex-GXPro CAPOCANNONIERE: Elvis Metalla (Vecchia Savona 1880) – premiato con un pallone Jako

(Vecchia Savona 1880) – premiato con un pallone Jako MVP FINALE: Alessandro Damonte (Vecchia Savona 1880) – premiato con calze SoxPro

(Vecchia Savona 1880) – premiato con calze SoxPro MIGLIOR PORTIERE: Daniele Pastorino (Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con calze SoxPro

(Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con calze SoxPro MIGLIOR DIFENSORE: Marc Tona (Vecchia Savona 1880) – premiato con parastinchi Jako

(Vecchia Savona 1880) – premiato con parastinchi Jako MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Matteo Orcino (Pro Secco) – premiato con parastinchi Rovere Compositi

(Pro Secco) – premiato con parastinchi Rovere Compositi MIGLIOR ATTACCANTE: Lorenzo Ninivaggi (Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con parastinchi Rovere Compositi

(Impresa Edile Petrit Lleshi) – premiato con parastinchi Rovere Compositi MIGLIOR ALLENATORE: Simone Serra (Pro Secco) – premiato con una sacca Jako

(Pro Secco) – premiato con una sacca Jako MIGLIOR UNDER 21: Ibrahim Sabally (Vecchia Savona 1880) – premiato con una sacca Jako

Un arrivederci all’edizione 2022 con l’auspicio che vengano tempi migliori.