Savona, Costa Crociere dona alla città una nuova area giochi: vedrà la luce ai giardini del Priamar - IVG.it

Savona. Approvato nella Giunta odierna il progetto dell’area giochi donata alla città da parte di Costa Crociere, che sarà installata nei giardini del Priamar.

L’iniziativa promossa dalla compagnia ha l’obiettivo di creare un nuovo spazio in città a disposizione della comunità locale, in particolare di famiglie, bambini e ragazzi.

Il progetto degli architetti Vicini e Piazza, dello Studio Vicini architetti, è risultato da una serie di sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi ai quali hanno partecipato funzionari e tecnici del Comune.

“L’amministrazione – si legge in una nota del Comune – ringrazia l’ing. Rinaldo Massucco per la collaborazione offerta. Il progetto è stato presentato alla Consulta culturale del Priamar che lo ha accolto con favore apprezzandolo sia dal punto di vista ludico sia sociale”.

“L’area giochi, che verrà costruita nei prossimi mesi, conferma e suggella la collaborazione che dura da 25 anni tra la Città di Savona e Costa Crociere. La sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, Costa e Autorità di Sistema portuale e del Manifesto per il turismo sostenibile inoltre, conferma la visione comune per il benessere della nostra città” commentano il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e l’assessore alla Promozione turistica Doriana Rodino.

“La collaborazione tra Costa Crociere, la città di Savona e il suo porto, di cui ricorre il 25° anniversario proprio nel 2021, è uno degli esempi migliori di dialogo e approccio sinergico in ambito turistico. Nel corso di questo periodo, e degli ultimi anni in particolare, abbiamo condiviso un’idea di sviluppo in chiave sostenibile che ha dato vita a numerosi progetti sul territorio, tra cui quello della nuova area giochi nei giardini del Priamar. Il Protocollo di Intesa che abbiamo rinnovato di recente, a cui si aggiunge il Manifesto per un turismo sostenibile sottoscritto in occasione della partenza di Costa Firenze, mirano proprio a consolidare questi progetti e a porre le basi per ulteriori iniziative che avvieremo nei prossimi anni” – ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

“Il progetto approvato oggi” ha commentato Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, “rientra in una serie di iniziative sviluppate in quasi 25 anni di presenza delle navi di Costa Crociere nella città di Savona a testimonianza dell’importanza del porto e del suo territorio per la compagnia. La sottoscrizione del rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Savona, Costa e l’AdSP conferma la forte sinergia tra pubblico e privato a supporto di un turismo crocieristico pensato in chiave sempre più sostenibile”.