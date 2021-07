Savona, approvato tra le polemiche il trasferimento del mercato settimanale - IVG.it

Savona. Saranno trasferiti alcuni banchi del mercato settimale del lunedì di Savona. Il consiglio comunale ha approvato tra le polemiche avanzate dai consiglieri la delibera che prevedevs lo spostamento di alcuni posteggi. Dopo il confronto acceso durante la discussione in commissione, il provvedimento è arrivato al traguardo.

Rispetto alla richiesta presentata originariamente da Fiva che prevedeva l’utilizzo di via Manzoni per la sua interezza, “l’amministrazione comunale – aveva spiegato l’assessore alle attività produttive Maria Zunato dopo l’approvazione del provvedimento in giunta – ha tenuto conto delle esigenze dei plessi scolastici e dei ragazzi con disabilità”. Infatti, inizialmente l’accordo con gli ambulanti prevedeva i banchi distribuiti lungo tutta via Manzoni.

“In questo modo la situazione migliora notevolmente e si risolvono le criticità attuali. Non potevamo non dare priorità alla sicurezza delle scuole anche se inizialmente l’accordo prevedeva di sfruttare tutta la via”, spiega Zunato.

Gli interventi dei consiglieri

I consiglieri di minoranza esprimono la loro contrarietà a questa modifica sia per i modi con cui è stata portata avanti che per la decisione nel merito. “Mi dispiace che non si sia proceduto ad audire in commissione le categorie degli ambulanti – dice il consigliere pentastellato Manuel Meles – che al netto di tutto qualche perplessità la hanno avuta sull’esito finale di questa delibera”.

“E’ vero che l’assessore ribadisce che ha condiviso la decisione con le associazioni di categoria – aggiunge il consigliere del Pd Paolo Apicella – ma noi le abbiamo sentite e la decisione adottata oggi non è quella che avevano accordato, soprattutto per quanto riguarda via Manzoni”.

“Il problema del mercato è che è difficilmente fruibile, ci sono zone che distano molto le une dalle altre”, dice il consigliere di Noi per Savona Mauro Dell’Amico. “A me sembra che si vada avanti per tentativi – sostiene il consigliere del Pd Cristina Battaglia -. La prossima giunta e il prossimo consiglio si ritroveranno nuovamente ad affrontare nuovi possibili cambiamenti”.

“Dovremmo capire il perchè il mercato è arrivato in centro – dice il consigliere Alberto Marabotto della lista civica Caprioglio Sindaco -. E’ stato trasferito in centro – ricorda – perchè non è stato trovato un nuovo accordo con il privato proprietario della zona dove si trovava prima. Sicuramente il nuovo piano del traffico doveva andare di pari passo con questo trasferimento. Concordo sulla necessità di audire in commissione i rappresentanti di categoria. Ma sicuramente questa modifica apporta miglioramenti alla situazione attuale“.

“Ho trovato sbagliato l’atteggiamento di chiusura della giunta del negare questo momento di confronto”, aggiunge Luigi Bussalai del gruppo Con Ilaria Caprioglio Vince Savona.