Savona 2021, Schirru ribatte a Russo: "La sua è la coalizione responsabile del declino" - IVG.it

Savona. “Le dichiarazioni del candidato sindaco del centrosinistra lascerebbero attoniti, se non ci fosse da preoccuparsi seriamente della logica che le sostiene. Le parti politiche di sinistra, che fanno parte della coalizione che supporta Marco Russo hanno cercato di affossare la nostra città per decenni e, purtroppo, nel tempo hanno causato gravi danni”.

Lo dichiara Angelo Schirru, candidato sindaco del centrodestra per la città di Savona.

“Il centrodestra unito che mi sostiene, ha deciso di convergere sul mio nome per scegliere un candidato civico, moderato e aperto al dialogo, ma fermamente deciso a opporsi e cancellare quel sistema di potere che ha condotto la nostra amata città sull’orlo del baratro. Negli ultimi cinque anni abbiamo posto le basi per andare incontro a un futuro roseo e possiamo affermare con certezza che per Savona, adesso, è arrivato il momento del rilancio e della crescita”.

“Spiace dover iniziare questa campagna elettorale ricordando alle sinistre chi sono, da dove vengono e quali danni hanno causato alla nostra città. – prosegue ancora il dottor Schirru – Il centrodestra, dal canto suo, rappresenta invece la maggioranza che sta cambiando la Liguria in maniera radicale, andando a risolvere quelle situazioni che, prima dell’avvento di questa Giunta regionale, sembravano davvero impossibili anche solo da migliorare”.

“La maggioranza di centrodestra, guidata dal presidente Giovanni Toti, ha cambiato le prospettive della nostra Regione, mostrando come il duro lavoro l’impegno e le competenze possano essere gli unici criteri da far risaltare in questo contesto – dice ancora il candidato sindaco della coalizione di centrodestra – Noi immaginiamo un futuro migliore per il nostro territorio e lo vogliamo fare partendo dalla meritocrazia e dai progetti concreti che, negli anni, hanno preso forma grazie alla nostra buona politica”.

“Mi spiace davvero che Russo voglia elevarsi, presso i cittadini di Savona, per il portatore di un cambiamento che non rappresenta e che non può garantire – conclude Angelo Schirru – Io sono parte integrante di quella politica del fare che ha contraddistinto la Giunta regionale che ci guida da oltre cinque anni e sono sicuro che il rinnovamento e le buone scelte che hanno interessato la nostra Regione possano essere replicate con lo stesso successo anche a Savona, per decretare finalmente quel rilancio al quale la città ambisce da tempo e con ragione”.