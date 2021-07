Savona 2021, presentato il simbolo della lista Schirru Sindaco: Gianfranco Ricci sarà il capolista - IVG.it

Savona. Presentato il simbolo della lista civica ‘Schirru Sindaco’ che sosterrà il candidato della coalizione di centrodestra e avrà come capolista il professor Gianfranco Ricci.

“Abbiamo voluto costruire una lista civica che porta il nome del nostro candidato, il dottor Angelo Schirru, e che incarna i valori fondamentali in cui noi tutti crediamo: il centrismo, la moderazione e il coinvolgimento attivo della cittadinanza. – dichiara Gabriele Vercelli, coordinatore della lista civica ‘Schirru Sindaco’ – Proprio per questo pensiamo di aver trovato il candidato civico migliore possibile per le nostre esigenze e la nostra visione politica.

“Il dottor Schirru – prosegue – viene dal mondo della società civile, unisce e non divide, e soprattutto condivide con noi una visione di una Savona in crescita e rivolta con lo sguardo al futuro prospero che merita. Da oggi tocca a noi spiegare ai cittadini, che già ci stanno dando credito, che esiste una sola scelta per il domani: quella di avere a Palazzo Sisto una figura competente e profondamente legata al territorio come Angelo Schirru”.

“Non sono alla mia prima avventura in politica, essendo già stato in Consiglio Comunale in passato, ma ho preso la decisione di tornare ad attivarmi per dare una testimonianza tangibile alla città di Savona e ai savonesi. – conclude Gianfranco Ricci – L’obiettivo che ci siamo prefissati di ottenere è quello di rendere una città a misura d’uomo, per recuperare valori come l’inclusione e la cittadinanza attiva, portando le persone a occuparsi delle altre persone e incentivando la democrazia e la partecipazione di tutti, nessuno escluso”.