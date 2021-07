Savona 2021, sarà in corso Italia il Point di "Cambiamo!" a sostegno di Schirru - IVG.it

Savona. Ieri il coordinatore provinciale di Cambiamo!, Mauro Demichelis, il coordinatore cittadino Alessandro Bozzano e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza erano a Savona “per organizzare nei dettagli” la campagna elettorale che porterà in autunno al rinnovo del consiglio comunale di Savona. E per lavorare all’apertura di un Point in Corso Italia.

“La tabella di marcia è precisa – commenta Vaccarezza – analisi dell’attuale situazione, progetti e organizzazione puntuale di una macchina che deve partire avendo già tracciata la strada per arrivare in fondo con successo”.

“La città avrà anche un punto di riferimento nel senso più letterale del termine – annuncia poi l’ex presidente della Provincia – stiamo lavorando per renderlo operativo il più in fretta possibile, che diventi luogo di incontro, confronto, raccolta di idee e progetti. Abbiamo scelto Corso Italia, al civico 67 rosso: ripartiamo dal cuore della città, ripartiamo con entusiasmo e determinazione”.

“Ogni scelta verrà condivisa, discussa e decisa da una squadra pronta a mettere in campo esperienza, impegno e tanto, tanto lavoro. Dritti alla meta a sostegno di Angelo Schirru” conclude.