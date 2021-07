Savona 2021, il Partito Socialista: "Saremo presenti con simbolo e candidati, Savona potrà uscire dall'immobilismo" - IVG.it

Savona. “Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con la scelta del sindaco, rappresentano una pietra angolare per il futuro della nostra città. E’ un momento in cui una buona politica si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini, per proseguire insieme il rinnovamento della città e farla uscire da un immobilismo frutto di amministrazioni che sono mancate di coraggio nello sviluppo di azioni e progetti per la crescita della città stessa”. Lo afferma in una nota Giuseppe Ferrando, segretario della Federazione Socialista di Savona.

“Con il metodo del confronto e della partecipazione dal basso noi del Partito Socialista Italiano giungiamo a questo appuntamento decisivo con la forza delle nostre idee, della nostra Storia, della nostra autonomia con valori e tradizioni che in Europa, in Italia come a Savona hanno sempre trovato grandi interpreti e una identità molto forte che è necessario riaffermare in questo momento di scelta per Savona”.

“In quella che fu ed è la città di Sandro Pertini noi saremo presenti – annuncia – per portare il nostro contributo, il nostro simbolo e i nostri candidati, confrontandosi con tutti coloro che sapranno interpretare ciò di cui la città ha veramente bisogno”. Se con una lista autonoma e un proprio candidato sindaco oppure se aderendo alla coalizione di centrosinistra che propone Marco Russo, però, è ancora da stabilire: decisive saranno le prossime riunioni in seno al partito.