Savona 2021, Grande Liguria: "Noi non promettiamo poltrone, ma solo lavoro e passione" - IVG.it

Savona. “La cronaca di questi giorni ci racconta che i grandi partiti specie a Savona hanno grande difficoltà a fare le liste per le prossime elezioni amministrative, la cosa non ci stupisce in quanto i cittadini si sentono sempre più distanti da una politica litigiosa, che mette davanti a tutto posti poltrone relegando in un angolo la partecipazione il dialogo con la base”. Ad affermarlo, in una nota, è il direttivo provinciale di Grande Liguria.

“Noi – spiegano – stiamo costruendo un gruppo che ribalti la situazione prima le idee i programmi i progetti e il coinvolgimento dei cittadini ai tavoli del programma amministrativo per i prossimi cinque anni. Noi non promettiamo poltrone posti e non litighiamo per gli assessorati, chi si pone in questo modo viene messo immediatamente fuori dal gruppo, noi promettiamo lavoro impegno sudore e tanta passione”.

“I savonesi devono essere coinvolti nel progetto di una città nuova vivibile viva e che per davvero rappresenti il fiore all’occhiello della nostra Provincia. Se voi ci siete noi ci siamo e non con promesse non mantenute come avviene spesso ma con un impegno che onoreremo” concludono.