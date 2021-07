Savona 2021, Europa Verde: "Non solo lavori per farsi belli con gli elettori, serve una rivoluzione della viabilità" - IVG.it

Savona. “Tra i temi di principale interesse alle prossime amministrative ci sarà sicuramente la viabilità (e i lavori pubblici connessi) che tanti problemi stanno creando negli ultimi giorni. Puntiamo a sbloccare questa situazione di difficoltà e disagio dei cittadini, le cui soluzioni potrebbero essere ripensare la viabilità e riqualificare le strade”. A dirlo sono Luca Amato e Danilo Bruno di Europa Verde Savona.

“Ad essere fatali – continuano – in questo periodo sono la coesistenza tra il traffico aumentato a causa dei (fortunatamente) numerosi turisti in auto e dei tanti cantieri presenti nella città, uno su tutti quello paralizzante nella zona di via Vittorio Veneto e via Nizza”.

“La viabilità necessiterebbe di una rivoluzione favorendo gli accessi alla città nei suoi punti nevralgici, al momento eccessivamente ridotti con l’effetto di congestionare il traffico negli stessi punti. Inoltre, sarebbe necessaria una miglior programmazione dei lavori di rifacimento del manto stradale e di riqualificazione delle vie, da effettuare preferibilmente nei periodi dell’anno in cui la strada è meno trafficata”.

“Tuttavia le elezioni incombono e la attuale giunta, dopo cinque anni di buche e mala manutenzione, sta tentando di cancellare i problemi ignorati negli ultimi anni eseguendo tutti i lavori di manutenzione solo ora per farsi belli agli elettori in vista dell’appuntamento elettorale”.

“D’altronde – concludono – per valutare quanto fatto basta notare come l’assessore che gode di maggior popolarità sia Pietro Santi, che negli ultimi anni ha avuto (tra le altre) la delega alla manutenzione ed alle aree verdi, e di cui qualunque savonese può anche solo con un’occhiata rapida dare una valutazione delle condizioni di questi due aspetti della città”.