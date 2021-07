Savona 2021, ecco il simbolo della lista civica a sostegno di Schirru: Santi confermato capolista - IVG.it

Savona. In vista della presentazione alla città del candidato sindaco civico a Savona sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Angelo Schirru, Cambiamo presenta ufficialmente il logo della lista civica “Toti per Savona”, che sosterrà l’ex primario di chirurgia dell’ospedale San Paolo e il suo capolista Piero Santi.

“Si tratta del primo test elettorale per Cambiamo dopo la straordinaria vittoria alle regionali 2020 quando il presidente Toti ha trionfato anche grazie alle percentuali di grandissimo rilievo ottenute dal suo movimento, che di fatto è diventato il primo partito della Liguria – dichiara Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale ligure di Cambiamo – Oggi siamo felici di avere come capolista nella nostra lista savonese di Cambiamo! l’amico Piero Santi, un candidato che vanta una grande esperienza politica e che è fortemente legato al territorio. Tra l’altro ho già avuto il piacere di collaborare con lui perché è stato mio assessore ai tempi in cui ricoprivo la carica di presidente della Provincia di Savona e credo che il suo legame col territorio di appartenenza sia inscindibile e che anche la città sia saldamente legata a lui, come conferma il dato delle ultime amministrative che lo hanno visto laurearsi campione di preferenze in consiglio comunale”.

“Sono convinto che Santi possa fare molto bene con noi, visto che condividiamo la stessa visione di crescita della città, un obiettivo comune che vogliamo raggiungere il prima possibile per dare vita al rilancio che Savona merita”.

“Io sono un moderato, lo sono sempre stato e la mia storia politica personale credo che sia chiara e limpida per tutti – aggiunge Piero Santi – Sono sempre stato un moderato centrista e ritengo che, nel contesto storico attuale, la mia collocazione naturale sia la nuova casa dei moderati, ovvero il movimento di Cambiamo. Quando il presidente Giovanni Toti mi ha invitato a diventare il capolista della lista civica per Savona che porta il suo nome ho accettato subito con entusiasmo e con la voglia di continuare a lavorare per il bene della città che amo e che, tutti insieme, vogliamo far ripartire verso un futuro radioso”.