Savona 2021, Costa (Liguria Popolare): "La nostra è un'alternativa moderata" - IVG.it

Savona. “Noi corriamo per arrivare al ballottaggio, convinti che la nostra proposta sia credibile e che possa introdurre elementi di novità di cui Savona ha bisogno”. Così il sottosegretario alla salute Andrea Costa di Liguria Popolare, a margine della firma dell’accordo tra Comune di Savona e l’associazione “Il Porto dei Piccoli Onlus”, ha commentato la campagna elettorale in corso per le prossime elezioni amministrative nella città della Torretta.

“La campagna elettorale sta andando molto bene – aggiunge Costa -. Abbiamo tanto entusiasmo, tanti candidati che si stanno avvicinando, tanti amici di Savona che vogliono dare il loro contributo e mettersi a disposizione della loro comunità con spirito di servizio e competenza”.

La speranza di Costa è che il suo candidato, Francesco Versace, riesca ad attrarre al voto i delusi della politica: “Siamo convinti che porteremo un grande contributo e che riusciremo a far avvicinare tanti cittadini di Savona alla politica facendoli comprendere che c’è anche una alternativa con una proposta moderata. Vogliamo interpretare una politica che torni a mettersi a disposizione dei cittadini e del territorio attraverso un ascolto continuo e costante”.

La candidatura di Versare ha segnato ufficialmente la rottura nella coalizione di centro destra che vede tutti i partiti della coalizione, eccetto Liguria Popolare, sostenere il candidato sindaco Angelo Schirru. Il riavvicinamento potrebbe esserci al ballottaggio ma Costa non si sbilancia: “Io credo che la cosa più bella delle elezioni che sono i cittadini con il proprio voto a scegliere la proposta migliore. Io aspetterei a fare pronostici e a dare indicazioni, noi siamo pronti con la nostra proposta politica, ogni riflessione deve essere fatta su quello che è il risultato elettorale“.