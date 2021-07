Savona 2021, corsa solitaria del M5s: Manuel Meles candidato sindaco - IVG.it

Savona. Nella riunione di questa sera il MoVimento 5 Stelle Savona ufficializzerà il suo candidato sindaco: il nucleo storico degli iscritti proporrà all’assemblea il nome di Manuel Meles, 28 anni, attuale capogruppo in Consiglio comunale.

“La miglior scelta per realizzare le nostre proposte per risollevare e rilanciare Savona” afferma il MoVimento 5 Stelle Savona.

Questa sera verranno presentate all’assemblea le linee programmatiche a sostegno della candidatura: “Un programma di forte rinnovamento e discontinuità rispetto ai disastri causati da centrodestra e centrosinistra, che tentano di illudere i savonesi cambiando solo il candidato sindaco, quando alle spalle hanno gli stessi personaggi che in questi ultimi 30 anni hanno dimostrato di non avere a cuore questa città”.

“Stop al degrado urbano: pulire la nostra amata città da cima a fondo, forte attenzione al tessuto commerciale ricucendo i rapporti logorati tra politica e commercianti, strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica della città, soluzione per il mercato del lunedì, piano rifacimento asfalti e un grande piano di rigenerazione delle grandi aree abbandonate oggetto di interessi speculativi. Verde urbano, servizi per la collettività e parcheggi, mentre non ci sarà spazio per ulteriori palazzi residenziali o altri centri commerciali”.

“Dopo gli ultimi disastrosi cinque anni, ci eravamo resi disponibili a valutare un accordo con il centrosinistra, a patto che procedessero con un fortissimo rinnovamento e in forte discontinuità con le pessime stagioni targate Berruti e Ruggeri: tuttavia il Pd ha preferito subire una candidatura a sindaco che ha portato con sé numerosi soggetti che negli ultimi 30 anni hanno contribuito ad affossare Savona, con incarichi in Giunta, in Consiglio o all’interno di società partecipate”.

“Ci siamo sempre opposti ad azioni di restaurazione e per questo motivo non è stato possibile giungere ad alcun accordo”.

“Savona ha bisogno di un forte rinnovamento che siamo certi potrà tirare fuori dalle sabbie mobili la nostra amata città” conclude il M5s.