Savona 2021, Angelo Schirru: "Giovani al centro dei nostri programmi, lo sport una parte fondamentale" - IVG.it

Savona. Domenica alle ore 20:00 ha preso il via l’inaugurazione della Stephan El Shaarawy Academy, una scuola calcio nel segno di un savonese riuscito a sfondare nel calcio professionistico. Raccontato ampiamente il progetto e seguita la conferenza stampa di presentazione, non poteva però mancare una spalla politica, questo con Angelo Schirru che ha scelto come location per la propria seconda uscita ufficiale da candidato sindaco appunto il campo Ruffinengo di Legino, impianto dove il Faraone di proprietà della Roma si è recato per rilasciare qualche dichiarazione.

Al termine dell’evento ha fatto lo stesso anche il candidato sindaco, ufficializzato a metà giugno dalla coalizione di centrodestra e adesso desideroso di prendersi la scena dimostrando la propria vicinanza al territorio: “I giovani sono al centro dei programmi della nuova amministrazione insieme alle persone che hanno perso il lavoro. I giovani sono il futuro di questa città e lo sport è una parte fondamentale di questo progetto, una medicina per l’anima che permette inoltre di elevare lo spirito, strappando alla strada delle persone le quali in questa società rischierebbero decisamente.”

È stata questa la prima riflessione proposta da Schirru, il quale ha poi definito un onore poter assistere alla fondazione di un’accademia che, a suo parere, avrà davvero delle grandi potenzialità. I giovani infatti verranno messi nella condizione di giocare avendo uno sviluppo relazionale e della propria vita psicologica.

In seguito il candidato sindaco ha aggiunto qualcosa anche sulla situazione dello stadio Valerio Bacigalupo: “Lo stadio fa parte del progetto generale sullo sport. Non soltanto il calcio, il nuoto, la pallanuoto e l’atletica (con Savona che ha fatto registrare nell’ultimo meeting il nuovo record italiano) insieme a quell’impianto fanno parte senza dimenticare la ‘Città del Mare’ di un progetto per dare alla nostra città la possibilità di emergere. Per questo motivo, in merito al Bacigalupo, andrà trovata una soluzione adeguata con le forze in campo che spero possano lavorare anche su questo dossier.”

È terminato in questa maniera l’intervento di Angelo Schirru, candidato pronto a dare battaglia per tentare di sbaragliare la concorrenza guadagnando il titolo di primo cittadino.