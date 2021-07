Santa Corona, Nascere a Pietra a Toti: "Indicare subito una data certa per la riapertura del punto nascite" - IVG.it

Pietra Ligure. “Oggi, 15 luglio 2021, sono passati 248 giorni dalla chiusura del reparto nascite dell’Ospedale Santa Corona di Pietra ligure. Un reparto chiuso ‘provvisoriamente’ da Regione Liguria guidata dal presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, per essere accorpato a quello dell’Ospedale di Savona. Sarebbe importante che la giunta regionale approvasse con urgenza una delibera che impegni il sistema sanitario ligure a riaprire il punto nascite, indicando anche una data certa per la riapertura”.

A chiedere l’apertura del punto nascite del Santa Corona è il gruppo Nascere a Pietra che aggiunge: “E’ notizia di questi giorni che un’ambulanza partita da Albenga e diretta a Savona sia stata costretta a deviare a Pietra Ligure per permettere al nascituro di avere una adeguata assistenza alla nascita, le distanze e il traffico in Liguria soprattutto d’estate sono un fattore particolarmente problematico”.

“Per fortuna – continuano – tutto è andato bene grazie ad una serie di circostanze positive, come il fatto che il parto è avvenuto al mattino quando l’equipe (ginecologo e ostetrica) era già presente in ospedale e tempestivamente preavvisata dal papà ma, se si fosse dovuto contare sulla reperibilità, probabilmente non si sarebbe arrivati in tempo. Non possiamo sperare sempre nella fortuna!”

“Il Presidente Giovanni Toti si è espresso più volte garantendo la riapertura del punto nascita dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nella speranza di aiutare il Presidente della Regione Liguria a mantenere una sua integrità invitiamo il responsabile della sanità ligure a mettere in campo azioni concrete. Siamo convinti che rispettare la parola data darà molti benefici oltre che ai cittadini liguri anche al Presidente stesso”.

"E' possibile – ricordano dal gruppo – seguire tutti gli aggiornamenti della campagna. Chi è disponibile a sostenere l'attività della campagna può richiedere l'iscrizione al gruppo. Prosegue inoltre la raccolta firme online per la petizione rivolta al Presidente della regione Liguria Giovanni Toti.