Sanremese: ecco il nuovo organigramma societario - IVG.it

Savona. La Sanremese Calcio comunica che è stato perfezionato, con atto notarile, il passaggio del 100 % delle quote societarie dalla famiglia Del Gratta all’imprenditore del settore nautico Alessandro Masu.

Da subito la nuova gestione riporterà il settore giovanile all’interno del progetto di rilancio della squadra.

“Investire sui giovani di oggi, per farli diventare campioni domani”… le prime parole del neo presidente Masu.

“Migliorare i risultati della prima squadra, quinta classificata nel girone A e sconfitta dalla Castellanzese in semifinale playoff, non sarà semplice, ma le basi sono solide e le ambizioni non mancano, grazie anche all’inserimento in organico di uomini di fiducia in posizioni chiave”

Queste le figure principali del nuovo organigramma del club biancoazzurro per la prossima stagione sportiva 2021/22:

Presidente: Alessandro Masu

Amministratore delegato e Direttore generale: Andrea Bortolazzi

Responsabile marketing e commerciale: Luca Fossati

Direttore Sportivo: Pino Fava

Segretario generale: Emiliano Vaccari

Assistente prima squadra: Stefania Pulitanó

Team manager: Paolo Francione

Ufficio stampa e comunicazione: Fabrizio Prisco

Responsabile Settore giovanile: Gianni Brancatisano

Responsabile scouting: Marcello Panuccio

Responsabile Scuola calcio: Gabriele Giannini

Assistente settore giovanile: Ornella Tagliamento

Addetto stampa settore giovanile: Mattia Rossi

L’obiettivo della nuova proprietà è quello di ricreare entusiasmo in città e di costruire una squadra in grado di ben figurare dentro e fuori dal campo, portando il più in alto possibile il nome di Sanremo.